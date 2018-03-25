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Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
Сегодня, 25 марта, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области, не наблюдается большого скопления очередей. Но кое-где они всё есть. Об этом рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
10-00 пеших человек сто, авто очередь - общая около 80=ти, льгота - около 50. Это из Никитовки в сторону Артемовска
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
07 00 на Каргиле в сторону Курахово за мостом сразу заканчивается.
8-00 Сейчас на каргиле очередь уже до ЖД моста.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией. На Перлыне 10 машин, сразу запускают. Пеших на Волноваху пока очень мало, на один межблокпостовый автобус насобирали.
10-45 На украинском бп сразу на проверку. На ДНР 20 машин. Это в сторону Донецка
***
Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.
А сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в Донецкой области были зафиксированы маленькие очереди.
Несмотря на то, что сегодня ночью Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед, оккупанты Донбасса это не учли, начав пропускные операции на час позже.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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