- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в одном из недавних интервью сообщил, почему российские власти, успевшие "включить" оккупированный Крым в состав РФ, не сделали того же с захваченной частью Донбасса.
Стрелков-Гиркин заявил, что Кремль решил "заморозить" военные действия на Донбассе из-за испуга после введения персональных санкций Запада против государственной элиты РФ. Это, по его словам, очень напугало политическое руководство России, которое могло потерять оффшоры и счета в зарубежных банках.
По мнению террориста, Кремль, принимавший решение по оккупации Крыма и Донбасса, не смог учесть всех возможных последствий, допустив ошибку прогнозирования.
При этом, по мнению Стрелкова-Гиркина, после первой волны агрессии политическая и бизнес элита России попыталась осуществить защиту своих активов на территории Европы и США от ввода новых санкций, "заморозив" войну на Донбассе. Однако война не может быть заморожена на долгое время и будет возобновлена рано или поздно, уверен террорист.
Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.
Тем временем в очередной раз появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин готов "сдать Донбасс" (имеются в виде оккупированные территории, где фактически правят россияне).
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Стрелков, Гиркин
- Безлер (Бес) рассказал о голом Гиркине (Стрелкове)
- Известный российский режиссер говорил об особом пути развития Крыма и открестился от слов об "отжатии" полуострова (ВИДЕО)
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский
- Мнение: Путину людей не жалко, так что выгнать оккупантов с Донбасса и Крыма будет сложно
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну
- Лавров хочет, чтобы Киев напрямую договорился с "ДНР-ЛНР" о попранной РФ границе
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине