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Архив - Донецкая область

Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России

25.03.2018 13:48
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Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в одном из недавних интервью сообщил, почему российские власти, успевшие "включить" оккупированный Крым в состав РФ, не сделали того же с захваченной частью Донбасса.

Стрелков-Гиркин заявил, что Кремль решил "заморозить" военные действия на Донбассе из-за испуга после введения персональных санкций Запада против государственной элиты РФ. Это, по его словам, очень напугало политическое руководство России, которое могло потерять оффшоры и счета в зарубежных банках.

По мнению террориста, Кремль, принимавший решение по оккупации Крыма и Донбасса, не смог учесть всех возможных последствий, допустив ошибку прогнозирования.

При этом, по мнению Стрелкова-Гиркина, после первой волны агрессии политическая и бизнес элита России попыталась осуществить защиту своих активов на территории Европы и США от ввода новых санкций, "заморозив" войну на Донбассе. Однако война не может быть заморожена на долгое время и будет возобновлена рано или поздно, уверен террорист.

Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.

Тем временем в очередной раз появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин готов "сдать Донбасс" (имеются в виде оккупированные территории, где фактически правят россияне).



Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Стрелков, Гиркин
 
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