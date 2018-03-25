Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России

25.03.2018 13:48

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в одном из недавних интервью сообщил, почему российские власти, успевшие "включить" оккупированный Крым в состав РФ, не сделали того же с захваченной частью Донбасса.



Стрелков-Гиркин заявил, что Кремль решил "заморозить" военные действия на Донбассе из-за испуга после введения персональных санкций Запада против государственной элиты РФ. Это, по его словам, очень напугало политическое руководство России, которое могло потерять оффшоры и счета в зарубежных банках.



По мнению террориста, Кремль, принимавший решение по оккупации Крыма и Донбасса, не смог учесть всех возможных последствий, допустив ошибку прогнозирования.



При этом, по мнению Стрелкова-Гиркина, после первой волны агрессии политическая и бизнес элита России попыталась осуществить защиту своих активов на территории Европы и США от ввода новых санкций, "заморозив" войну на Донбассе. Однако война не может быть заморожена на долгое время и будет возобновлена рано или поздно, уверен террорист.



Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.



Тем временем в очередной раз появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин готов "сдать Донбасс" (имеются в виде оккупированные территории, где фактически правят россияне).