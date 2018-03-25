Последние новости раздела
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
В Дебальцево - прорыв
25.03.2018 10:40
В оккупированном Дебальцево замерзают многоэтажные дома.
Еще вчера, 24 марта, в 10:35 по киевскому времени в Дебальцево по ул. Советская произошел прорыв теплотрассы. В итоге без теплоснабжения остались два 5-этажных дома.
Восстановительные работы были запланированы на сегодня, 25 марта.
Теги: Донбасс, Дебальцево, тепло, прорыв
Читайте также:
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света
- Женщину перед ограблением избили молотком
- Звезда Голливуда Орландо Блум устроил фотосессию в 15 км от Дебальцево
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- Боевики перебросили мотострелковую роту под Дебальцево
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине