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Архив - Донецкая область

В Донецке произошло газовое отравление

25.03.2018 10:01
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В Донецке произошло газовое отравление

В Калининском районе оккупированного Донецка местные "спасатели" пришли на помощь медикам, вынеся пострадавшего из дома.

ЧП произошло в квартире одного из домов по ул. Капитана Ратникова. Как сообщили работники скорой медпомощи, в квартире слышен запах газа и находится мужчина.

Представители ГПСО г. Донецк на носилках перенесли пострадавшего в автомобиль скорой помощи. У мужчины 1938 г.р. диагностировали отравление природным газом. Он был госпитализирован в ГБ №1.



Теги: Донецк, Донбасс, отравление, газ, оккупация
 
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