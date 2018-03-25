- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во время мониторинга ситуация в местах разведения сил и средств зафиксировали там нарушения режима тишины.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 23 марта 8 очередей из стрелкового оружия в 2–3 км к югу (определить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным).
Днем 23 марта, ведя наблюдение к югу от деревянных конструкций над поврежденной частью моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 1,5–2 км к востоко-юго-востоку (по оценке, за пределами участки разведения в районе Станицы Луганской). Напомним, что у Станицы Луганской противоборствующие стороны не могут осуществить развод сил и средств, т.к. оккупанты Донбасса не обеспечивают полное прекращение обстрелов.
Осуществляя мониторинг вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), Миссия констатировала там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, стрельба, взрыв, СММ ОБСЕ
- Фото и видео: в центре Донецка прогремел мощный взрыв (ОБНОВЛЕНО)
- В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба
- Установлена причина смертельного взрыва в Мариуполе
- В Донецке горели и взрывались троллеи (ВИДЕО)
- Шок! В Донецке на глазах детей отстреливали животных
- Саакашвили призвал одесситов попить чаю во взорванном кафе
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине