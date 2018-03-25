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Захарченко хочет наживаться на детях
Главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко пообещал, что часть учебных заведений на оккупированной части Донетчины с нового учебного года переведут на обязательное ношение школьной формы.
"Считаю, что введение школьной формы оправданно и необходимо, во-первых, это дисциплинирует и преподавателей, и учеников. Это процесс долгий, к сожалению, сейчас делаем дизайн, он практически готов", - заявил главарь террористов.
По словам Захарченко, в первый раз форму закупят из казны псевдореспублики. На это якобы выделили 52 миллиона рублей (часть которых традиционно раскрадут). В дальнейшем обяжут родителей самостоятельно приобретать форму. Хоть говорить о "дальнейшем" для фейкового образования, существующего исключительно по прихоти Кремля, не совсем уместно.
"Надеюсь, что к 1 сентября, пускай, не все, но какие-то учебные заведения на школьную форму перейдут", - заявил Захарченко.
Между тем, в соцсетях местные жители возмущаются очередной задумкой оккупантов. Есть подсчеты, согласно которым один комплект стоит от 1750 до 3500 руб. Зимой ребенку необходимо как минимум два комплекта школьной формы. А если учесть тот факт, что в семье не один ребенок, а двое или трое, то покупка школьной формы существенно ударит по и без того скудным семейным бюджетам. Впрочем, на это, похоже, и расчет. Как и в случае с отключением Vodafone Украина, что дало возможность обогатиться местному мобильному оператору-вору "Фениксу".
Напомним, что в ОРЛО также решили шить всем школьникам одинаковую форму (естественно, не ради заботы о детях). А еще - ввести для некоторых школ раздельное обучение девочек и мальчиков.
Теги: Донбасс, школьная форма, ДНР, Захарченко, оккупанты
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