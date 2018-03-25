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Архив - Донецкая область

Захарченко и компания испортили донецкое пиво

25.03.2018 16:29
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Захарченко и компания испортили донецкое пиво

Блогер, пишущий под псевдонимами Адольф Донецкий, Агапов Євген, Фашик Донецкий, сообщил, что качество пива, выпускаемого в оккупированном Донецке на мощностях, "отжатых" у торговой марки "Сармат", просто отвратительное.

Предприятие, на котором производится это пиво, сейчас находится в сфере бизнес-интересов главаря "ДНР" Александра Захарченко. Проще говоря, - "отжато" у прежних владельцев. И магазины, находящиеся в ОРДО (отдельные районе Донецкой области – неподконтрольная Украине территория) это пойло (а иначе не назовешь) доставляется в приказном порядке.

"Был в Донецке такой завод как "Сармат". Завод производил довольно-таки неплохое пиво. "Сармат" до войны принадлежал самому гудящему олигарху Украины - Ахметову. Но пришел рюцкий мир и завод у рыжего отжал продавец курей бывший, александр кошмарлондонович захарченко. И пошла движуха духовная шоб рубить бабла побольше", - пишет блогер.

По его данным, утрачены все составляющие, благодаря которым ранее делали качественное пиво. Наиболее квалифицированные специалисты уехали с оккупированной территории, преимущественно в Украину. Нет возможности закупать импортные хмель и солод - их привозят из России, где качество пивоваренного сырья традиционно низкое, и российское пиво считается одним из худших в мире.

Также не производится должная подготовка воды, а без хорошей воды хорошего пива не будет. Вместо импортных фильтров для соответствующей техники закупаются российские, что тоже не пошло на пользу напитку.

"Для тех, кто не в курсе, введу коротко в курс дел пивоварения. Раньше, до войны, хмель закупал завод в Чехии и Германии, на заводе стояли нормальные фильтры для очистки воды. Закупали 2 вида хмеля, ибо он и дешевле был, и в смеси с немецким на выходе давал шось похожее на пиво, ибо солод закупали тоже качественный. Но то было раньше. Теперь сашок захарический взялся бабосики рубить, - пишет Фашик в традиционном для себя стиле. - Если кто не в курсе, то технологи, которые работали раньше на заводе Сармат, уехали к Хунте. Теперь пивассс производят неучи и любители с депломам типу – по**йпроканает".

В результате получается некачественный напиток, который нельзя пить без ущерба для здоровья и неприятных последствий в виде тяжелого похмелья.

Блогер отмечает, что упадок пивоварения в Донецке - один из показателей "эффективности" оккупационной власти по части развития экономики в ОРДО.

"Даже местные жители плюются и грязно матерятся, когда пьют гадость местного производства", - уверяет блогер.



Теги: Донецк, Донбасс, пиво, ДНР, Захарченко, оккупанты
 
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