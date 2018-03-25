Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты

25.03.2018 22:19

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, комментируя "дело Савченко" (нардепа обвинили в подготовке государственного переворота), напомнил, что боевые действия на Донбассе и гибридная война с Россией продолжаются.



"С 2014 года мы ведем гибридную войну. У нас сейчас забывают, что в Одессе каждую неделю происходили взрывы... Мы забыли, что в Харькове был взрыв во время проукраинского митинга, есть погибшие люди – и это был теракт, - отметил Грымчак в эфире телеканала "Zik". - Мы забыли о том, как нам подрывали железнодорожные колеи. Мы забыли, что в Мариуполе подрывали мосты, в Северодонецке мосты подрывали, на нашей территории, которую мы контролируем. Мы не помним, как брали подрывников под Львовом, когда они минировали дороги".



Замминистра МинВОТ настаивает, что украинцы не должны забывать о существующей высокой опасности терактов в стране.



"На сегодняшний день уровень террористической угрозы в стране достаточно высокий. Просто не обо всех случаях сообщают. Насколько мне известно, в прошлом году около 300 случаев предупреждения террористических актов", - поделился Грымчак.

Напомним, что Надежда Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.

В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.



22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".

В Кремле прокомментировали информацию о возможной вербовке российскими спецслужбами Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ.

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