- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, комментируя "дело Савченко" (нардепа обвинили в подготовке государственного переворота), напомнил, что боевые действия на Донбассе и гибридная война с Россией продолжаются.
"С 2014 года мы ведем гибридную войну. У нас сейчас забывают, что в Одессе каждую неделю происходили взрывы... Мы забыли, что в Харькове был взрыв во время проукраинского митинга, есть погибшие люди – и это был теракт, - отметил Грымчак в эфире телеканала "Zik". - Мы забыли о том, как нам подрывали железнодорожные колеи. Мы забыли, что в Мариуполе подрывали мосты, в Северодонецке мосты подрывали, на нашей территории, которую мы контролируем. Мы не помним, как брали подрывников под Львовом, когда они минировали дороги".
Замминистра МинВОТ настаивает, что украинцы не должны забывать о существующей высокой опасности терактов в стране.
"На сегодняшний день уровень террористической угрозы в стране достаточно высокий. Просто не обо всех случаях сообщают. Насколько мне известно, в прошлом году около 300 случаев предупреждения террористических актов", - поделился Грымчак.
Напомним, что Надежда Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.
В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.
22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.
23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".
В Кремле прокомментировали информацию о возможной вербовке российскими спецслужбами Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ.
Читайте также:
Душ и тонированные окна: как сидится арестованной Савченко
Теги: Украина, Донбасс, терроризм, гибридная война, Савченко
- "Украинские диверсанты" или крымские банды: с кем на само деле устроило разборки ФСБ?
- В Харькове СБУ «накрыла» центр финансирования террористов
- Власть заявила о своей готовности начать переговоры с Донбассом (ВИДЕО)
- Порошенко: "Ми не знали, що таке тероризм, поки його до нас не почала експортувати Росія"
- Порошенко: "Доказано, что "Бук"-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации"
- Что сегодня потребовала Украина в Минске от донбасских террористов
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине