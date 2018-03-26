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Архив - Донецкая область

Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»

26.03.2018 07:36
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Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»

Боевики уже несколько часов подряд поливают огнем Авдеевку (Донецкая область). Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, обстрелы ведутся с Гвардейки. Мощные залпы слышны в Макеевке и чсти Донецка. При этом дончане, проживающие ближе к северу города, а также жители самой Авдеевки сообщают о тяжелых «прилетах» в город.

«22.11 ФБ Донецк Шахтерская пл. Слышны бахи», — пишут комментаторы.
««21:15. Донецк. Что там разошлись — развоевались? Праздник какой, что ли?», — добавил другой автор.
«22:06. В стороне ЯБП-Промка воюют нон-стоп. Интенсивная стрельба», — говорится в обсуждениях.
««Донецк. 22−10. Октябрьский. Слышны какие-то странные бахи», — сообщил очевидец.
««22:13. Слышу залпы пока что далеко и глухо с открытым окном», — написал еще один местный житель.
««Начался пи. дорез по взрослому. Сторона ЯБП — Спартак. Слышен свист прилетающих снарядов», — добавил еще один автор.
«#Донецьк ЖД 22:11укр. Дуже інтенсивний арт бій чутно. Гучність середня», — сообщил очевидец.
«Авдеевка Идут серьезные калибры (свыше 100) 22−10», — также сообщают жители Авдеевки.
«#Авдеевка у нас снова громко. Похоже на тяжелые прилеты», — добавил другой пользователь.
«#Авдеевка похоже на серьезный замес. Давно такого не было», — отмечают комментаторы.
«Возможно минусуют с Григорьевских отвалов», — отмечают очевидцы.
«Гвардейка разошлась», — также сообщают пользователи, обсуждая источники обстрелов.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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