Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО

26.03.2018 11:38

Боевики "Л/ДНР" заявляют о готовности наступления на позиции украинской армии и угрожают не только завершить войну на Донбассе силовым способом, но и ликвидировать Украину "как государство в целом". Об угрозах украинцам заявил один из бывших главарей "ДНР" и ее создатель Александр Бородай, в 2014 году напрямую курировавший процесс оккупации Донбасса со стороны Кремля, передает dialog.ua.

После прошедшего в Подмосковье сбора участвовавших в войне боевиков Бородай записал обращение к своим соратникам и назвал Украину "античеловеческим псевдогосударством", против которого и восстали террористы "Л/ДНР". При этом, несмотря на войну, террористы продолжают считать Киев "своим" городом.

Российский куратор заявляет, что завязавшая войну на Донбассе проблема до сих пор не решена, а значит военный конфликт будет продолжаться. При этом даты начала новой войны он не назвал, однако готовиться к силовому сценарию призвал уже сейчас.

Ранее Захарченко заявил, что он и "его республика" будут двигаться только в одном направлении с Россией. При этом он подчеркнул, что этот курс был выбран давно и "ДНР" с него уже не свернет.