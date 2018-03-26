Как сейчас выглядит Широкино: СМИ

26.03.2018 12:09

Некогда курортное село Широкино, расположенное в 15 километрах к востоку от Мариуполя - одна из самых горячих точек российско-украинской войны.

Поселок полностью под контролем украинских военных, но боями и обстрелами уничтожено почти все - дома, санатории, объекты инфраструктуры.

Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Позиции пророссийских боевиков сейчас проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

Репортаж «Радио Свобода» из Широкино.