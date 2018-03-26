КПВВ ОРДЛО не перешли на летний режим работы

26.03.2018 10:21

Вчера ночью, 25 марта, Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств на контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от проезжающих, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже.Сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает 62.ua.

В настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать.

Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Госпогранслужба будет отслеживать и обязательно сообщать общественности о ситуации, сложившейся на своих информационных ресурсах.