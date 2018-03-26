Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске

26.03.2018 17:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ, передает Корреспондент.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении.
Участники переговоров отметили положительное влияние перемирия согласно договоренностям от 2 марта 2018 года и подчеркнули важность обеспечения мира и спокойствия для населения в период предстоящих пасхальных праздников.
Был сделан акцент на важности соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективном использовании дисциплинарных мер в случае его нарушений, недопущении продвижения боевых сил и разведывательных миссий; предотвращении ответного огня.
При этом строго запрещены стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.



Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх