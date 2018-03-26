- Из «ДНР» и «ЛНР» не отпускают заключенных, эксплуатируя их бесплатно17:43
- Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске17:03
- В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка16:24
- «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко16:17
- В Донецкой области электрички ходят по новому графику16:08
- Жители Донецка рассказали, сколько платят за роды15:53
- Контактная группа договорилась о «пасхальном перемирии» на Донбассе15:22
- За сутки боевики кинули на подвал 348 человек14:59
- Жители "ДНР" возмущены указом Захарченко для Донбасса: серьезный запрет в отношении Украины получил разъяснение14:37
- Оккупационные «власти ДНР» требуют раз в месяц покупать новые «флаги». Иначе - штраф12:59
Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО
Отвечая на вопрос о блокаде Донбасса, сотник сказал, что считает "большие деньги" одной из причин войны на востоке Украины. В эфире телеканала "112 Украина" нардеп Владимир Парасюк заявил, что блокада оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которую в январе минувшего года начали активисты и ветераны АТО, является историческим событием. Об этом сообщает "Диалог.UA".
В студии телеканала внефракционный депутат заявил, что некоторые цели блокады были реализованы, а в противостоянии блокадники частично победили.
"Это историческое событие, его еще зафиксируют в книгах", - уверен Владимир Парасюк. Между тем о неожиданной пользе от торговой блокады ОРДЛО рассказал и Денис Казанский. По его мнению, эти события показали, что никакой зависимости от оккупированной территории у Украины не существует.
В свою очередь, Владимир Гройсман назвал такие действия "махновщиной" и призвал украинских силовиков жестко подавлять любые попытки торговой блокады непризнанных республик.
Теги: Донбасс, война, блокада, ДНР, ЛНР, АТО, ветераны, Гройсман, Парасюк
- Донбасский фронт: оккупанты ловят псевдодиверсантов и взрывают перемирие
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?
- Где донбасские боевики собирают "кулаки"
- Карта АТО: расположение сил в Донбассе от 11.05.2017
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Амнистию донбасских боевиков никто даже не обсуждает
- Сделал своими врагами ярых сторонников "ДНР": известный блогер рассказал, за что Захарченко проклинают даже "освободители" Донбасса18:48
- Из «ДНР» и «ЛНР» не отпускают заключенных, эксплуатируя их бесплатно17:43
- «Переходный период»: в «ЛНР» заявили о скором мировом признании17:28
- Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске17:03
- В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка16:24
- «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко16:17
- В Донецкой области электрички ходят по новому графику16:08
- Жители Донецка рассказали, сколько платят за роды15:53
- В Лисичанске троллейбусам отключили электричество: «подсуетились» луганские энергетики15:37
- Контактная группа договорилась о «пасхальном перемирии» на Донбассе15:22
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- В Киеве появятся официальные опекуны бездомных животных18:00
- Из «ДНР» и «ЛНР» не отпускают заключенных, эксплуатируя их бесплатно17:43
- «Переходный период»: в «ЛНР» заявили о скором мировом признании17:28
- Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске17:03
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка16:24
- «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко16:17
- В Донецкой области электрички ходят по новому графику16:08
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!