Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко

26.03.2018 16:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко

Жители ОРДЛО рассказали о новых поправках в скандальный «указ» главаря «ДНР» Александра Захарченко, который ранее ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию, пишет ДонПресс.
Так, после корректив в «указ» внесли исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.
Отмечается, что начальник может «позволить» своему подчиненному отправиться в Украину, в то же время, люди в соцсети пишут о продолжении политики превращения жителей «ДНР» в крепостных.



Теги: Донбасс, указ, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх