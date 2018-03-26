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Российских военных на Донбассе заставляют сдать паспорта РФ: СБУ перехватила переговоры боевиков. ВИДЕО
При этом военных заставляют получать паспорта непризнаных республик, говорится в переговорах боевиков. Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Д/ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает segodnya.ua.
На аудиозаписях переговоров боевиков, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназначения, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия – паспорта фейковых республик.
"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное – сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", – сказал он.
Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил, что служба за четыре года значительно усилила возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии РФ.
В частности, Грицак отметил, что, как и в предыдущие четыре года, сотрудники спецслужбы борются за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Теги: Россия, Донбасс, военные, СБУ, паспорт, ДНР, ЛНР, боевики, Грицак
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