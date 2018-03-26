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Архив - Донецкая область

Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов

26.03.2018 22:11
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Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов

На донецком направлении сепаратисты из 82 мм минометов и гранатометов обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они неоднократно вели огонь по укреплениям ВСУ в Водяном.

Сепаратисты по состоянию на 18:00 понедельника, 26 марта, осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.

Так, на донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов сепаратисты обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном.

Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по военным вблизи Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

"На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского", - сообщили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 25 марта, подразделения сепаратистов 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму.



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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