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Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов
На донецком направлении сепаратисты из 82 мм минометов и гранатометов обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они неоднократно вели огонь по укреплениям ВСУ в Водяном.
Сепаратисты по состоянию на 18:00 понедельника, 26 марта, осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.
Так, на донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов сепаратисты обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном.
Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по военным вблизи Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.
"На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского", - сообщили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки, 25 марта, подразделения сепаратистов 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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