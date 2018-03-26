Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта

26.03.2018 09:14

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 26 марта автоочереди на КПВВ на въезд-выезд были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово 10 авто, в Донецк 40.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 60.

Гнутово в сторону Мариуполя 80 авто, в Донецк 60.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока нет данных

КПВВ «Марьинка»

5.27 Доброе утро. На Каргиле в сторону Курахово машины заканчиваются на верху моста (150+,-). Льготы машин 30. Хвост растёт.

КПВВ «Новотроицкое»

8.30 Еленовка общая за остановкой. Льготы много. Автобусы штук 6. Пешую очередь толпой собрали до палатки мчс. Машины первую партию запустили и проверяют уже минут 30.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных