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Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта
26.03.2018 09:14
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 26 марта автоочереди на КПВВ на въезд-выезд были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово 10 авто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 60.
Гнутово в сторону Мариуполя 80 авто, в Донецк 60.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
5.27 Доброе утро. На Каргиле в сторону Курахово машины заканчиваются на верху моста (150+,-). Льготы машин 30. Хвост растёт.
КПВВ «Новотроицкое»
8.30 Еленовка общая за остановкой. Льготы много. Автобусы штук 6. Пешую очередь толпой собрали до палатки мчс. Машины первую партию запустили и проверяют уже минут 30.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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