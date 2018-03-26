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Архив - Донецкая область

Соцсети сообщают о распространении в Донецке опасного заболевания

26.03.2018 11:51
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Соцсети сообщают о распространении в Донецке опасного заболевания

В оккупированном Донецке сообщают о значительном распространении гепатита А, передает donpress.com.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что в оккупированном Донецке проводится вакцинация в связи с эпидемией гепатита А.

При этом отмечается, что прокапывать жителей будут вакциной, завезенной из России.

Также, дончан предупреждают, что болезнь передается несколькими путями, а именно: водным, пищевым, контактно-бытовым. Сейчас вся вакцинация проводится бесплатно.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, гепатит, эпидемия, вакцинация, ДНР, соцсети, заболевания
 
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