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Стоимость разминирования для Украины составит сотни миллионов долларов
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш говорит, что на каждые 3 доллара, которые может стоить минное загрязнение, нужно потратить 1 тысячу долларов на гуманитарное разминирование. Об этом сообщают Новости Донбасса.
«Соотношение в цифрах примерно следующее: на каждые 3 доллара, которые может стоить минное загрязнение, нужно потратить 1 тысячу долларов на гуманитарное разминирование. Причем не следует путать гуманитарное и военное разминирования. Ведь военное разминирование необходимо для очищения территорий для прохода военных и техники, а гуманитарное измеряется такими качественными показателями, которые позволяют использовать очищенную территорию по предыдущему назначению без вреда для жизни и здоровья населения», - отметил он.
Министр подчеркнул, что это является очень большой проблемой для Украины, так как минное загрязнение территорий - это вопрос и гуманитарный, и касающийся развития регионов и громад.
«Украина сегодня занимает лидирующую позицию, печальную, имеется в виду - по количеству несчастных случаев подрыва гражданского населения на минах», - констатировал Черныш.
Он отметил, что международные партнеры готовы выделять средства на данные программы. В частности, по его словам, в 2014-2016 годах международные партнеры выделили на эти цели в Украине 26 млн долларов.
«По моим оценкам, стоимость разминирования для Украины составит не меньше, чем в свое время оно стоило Хорватии - то есть сотни миллионов долларов», - подчеркнул министр.
На государственную программу по гуманитарному разминированию необходимо 20 млн гривен. Черныш рассчитывает, что эти средства выделят на следующий год.
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, разминирование
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