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Украинцев ловят на взятках на КПВВ
На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, 26 марта, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорск» — 10/60; «Марьинка» — 10/40; «Новотроицкое» — 30/60; «Гнутово» — 80/60. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Всего через КПВВ проследовало 33,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорск» — 8190 человек и 1025 транспортных средств;
«Марьинка» — 7595 человек и 1305 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6185 человек и 1228 транспортных средств;
«Гнутово» — 3358 человек и 920 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8010 человек.
На контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» пограничники задокументировали два случая предложение взяток для ускоренного и внеочередного оформления. В отношении правонарушителей в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, украинец, КПВВ, взятки
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