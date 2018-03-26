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В "ДНР" запустили второй завод по прикручиванию табличек "Донбасс" к автобусам российской сборки?
В "ДНР" сменили предприятие, через которое будут имитировать наличие в "республике" собственной "автомобильной промышленности". Это следует из сообщения так называемого "министерства промышленности и торговли ДНР", пишет Остров.
Как сообщалось ранее, оккупационные власти неоднократно заявляли, что наладили собственную сборку автобусов "Донбасс", которые на проверку оказались российским "ПАЗиками", пригнанными в "ДНР" в готовом виде своим ходом. "Сборочный цех", по информации сепаратистской пропаганды, якобы функционирует на донецком заводе "Донецкгормаш".
Однако в сообщении так фейкового "министерства промышленности и торговли ДНР" говорится, что оккупационная администрация Новоазовска подписала договор на поставку автобусов "Донбасс", произведенных в республике, с "государственным" предприятием "Донецкий энергозавод".
"Директор ГП "Донецкий энергозавод" обратил внимание, что предприятие развивает новый вид деятельности – изготовление коммунального автотранспорта", - говорится в сообщении.
Между тем, данный завод по своему профилю не имеет никакого отношения к автомобилестроению, даже к крупноузловой сборке автобусов.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, автобусы
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