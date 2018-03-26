В "ДНР" запустили второй завод по прикручиванию табличек "Донбасс" к автобусам российской сборки?

26.03.2018 19:40

В "ДНР" сменили предприятие, через которое будут имитировать наличие в "республике" собственной "автомобильной промышленности". Это следует из сообщения так называемого "министерства промышленности и торговли ДНР", пишет Остров.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти неоднократно заявляли, что наладили собственную сборку автобусов "Донбасс", которые на проверку оказались российским "ПАЗиками", пригнанными в "ДНР" в готовом виде своим ходом. "Сборочный цех", по информации сепаратистской пропаганды, якобы функционирует на донецком заводе "Донецкгормаш".

Однако в сообщении так фейкового "министерства промышленности и торговли ДНР" говорится, что оккупационная администрация Новоазовска подписала договор на поставку автобусов "Донбасс", произведенных в республике, с "государственным" предприятием "Донецкий энергозавод".

"Директор ГП "Донецкий энергозавод" обратил внимание, что предприятие развивает новый вид деятельности – изготовление коммунального автотранспорта", - говорится в сообщении.

Между тем, данный завод по своему профилю не имеет никакого отношения к автомобилестроению, даже к крупноузловой сборке автобусов.