В Донецкой области электрички ходят по новому графику

26.03.2018 16:08

График курсирования пригородных поездов в Донецкой области изменили в связи с переходом на летнее время, сообщает Знамя индустрии.

В связи с введением летнего времени на территории Украины с 25 марта 2018 в региональном филиале «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныця» изменено расписание движения отдельных пригородных поездов.

Пригородный поезд № 6002 «Славянск – Изюм», отправляется со ст. Славянск в 7.45 (вместо 7.40).

Пригородный поезд № 6009 «Лиман – Фенольная», отправление со ст. Лиман в 15.40 (вместо 15.30).

Пригородный поезд № 6074 «Славянск – Лиман», отправление со ст. Славянск 12.10 (вместо 12.30).

Пригородный поезд № 6083 «Лиман – Славянск», отправление со ст. Лиман в 9.55 (вместо 10.00).

Пригородный поезд № 6084 «Славянск – Лиман», отправление со ст. Славянск в 20.50 (вместо 20.40).

Пригородный поезд № 6223 «Лиман – Курдюмовка» курсирует согласно действующему графику движения, но на станции Бахмут он в 10.15-12.49 (вместо 13.04), в Курдюмовке 13.15.

Пригородный поезд № 6224 «Курдюмовка – Святогорск» отправление со ст. Курдюмовка в 13.30 (замисть13.45).

Пригородный поезд № 6162 «Покровск – Авдеевка» назначается скорым пригородным поездом № 7002 «Покровск – Авдеевка» с остановками только по станциям и с отправлением ст. Покровск в 3.30, Гродовка 3.48-3.49, Желанное 4.03-4.04, Очеретино 4.22-4.23 Авдеевка 4.40.

Пригородный поезд № 6501 «Северск – Попасная», отправление со ст. Северск в 6.40.

Пригородный поезд № 6502 «Попасная – Северск», отправление со ст. Попасная в 4.00.

Пригородный поезд № 6503 «Северск – Попасная», отправление со ст. Северск в 15.40.

Пригородный поезд № 6504 «Попасная – Северск», отправление со ст. Попасная в 13.00.

Пригородный поезд № 6955 «Волноваха - Камыш-Заря», отправление со ст. Волноваха в 7.01.

Пригородный поезд № 825 «Покровск - Днепр-Главный», отправление со ст. Покровск в 13.53.

Пригородные поезда № 6867/6862 «Лозовая - Гусаровка – Лозовая» отменяются.