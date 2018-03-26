- Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной22:31
- Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов22:11
- В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев21:46
- Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»21:23
- Российских военных на Донбассе заставляют сдать паспорта РФ: СБУ перехватила переговоры боевиков. ВИДЕО20:59
- Украинцев ловят на взятках на КПВВ20:36
- За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось20:18
- В "ДНР" запустили второй завод по прикручиванию табличек "Донбасс" к автобусам российской сборки?19:40
- Стоимость разминирования для Украины составит сотни миллионов долларов18:58
- Сделал своими врагами ярых сторонников "ДНР": известный блогер рассказал, за что Захарченко проклинают даже "освободители" Донбасса18:48
В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года
Правоохранители задержали жителя Лимана (Донецкая область), который способствовал оккупации города, а также обследовал автомобили на блокпосту боевиков, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.
«Полицейские продолжают выявлять злоумышленников, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях. Как правило, в наемники шли маргинальные личности. Так, сыщики собрали доказательства причастности к НВФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи», — говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.
В апреля 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личное обогащение. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. В информации уточняется, ч то задачей «вчерашнего вора» было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто.
Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.
«Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НВФ», — сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. В Нацполиции напомнили, что с начала года правоохранители Донетчины разоблачили 55 боевиков.
Теги: Донбасс, Донецкая область, уголовное дело, лиман, задержание, блокпост, боевики, Нацполиция
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских
- Под Мариуполем СБУ изъяла 10 тысяч заполненных бюллетеней для референдума
- "Привет" от "братьев" из России: боевики атаковали мирную Марьинку - в Сети показали последствия разрушений
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
- Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной22:31
- Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов22:11
- В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев21:46
- Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»21:23
- Российских военных на Донбассе заставляют сдать паспорта РФ: СБУ перехватила переговоры боевиков. ВИДЕО20:59
- Украинцев ловят на взятках на КПВВ20:36
- За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось20:18
- В "ДНР" запустили второй завод по прикручиванию табличек "Донбасс" к автобусам российской сборки?19:40
- «Укравтодор» за бюджетные деньги собрался ремонтировать дороги в ОРЛО19:18
- Стоимость разминирования для Украины составит сотни миллионов долларов18:58
- Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной22:31
- Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов22:11
- В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев21:46
- Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»21:23
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Российских военных на Донбассе заставляют сдать паспорта РФ: СБУ перехватила переговоры боевиков. ВИДЕО20:59
- Украинцев ловят на взятках на КПВВ20:36
- За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось20:18
- Как будут увеличены пенсии для людей с большим стажем и низкими зарплатами19:59
- В "ДНР" запустили второй завод по прикручиванию табличек "Донбасс" к автобусам российской сборки?19:40
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Симптомы порчи и как их определить
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!