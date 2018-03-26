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Архив - Донецкая область

За сутки боевики кинули на подвал 348 человек

26.03.2018 14:59
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За сутки боевики кинули на подвал 348 человек

Боевики продолжают запугивать мирное население и продолжают за малейшие «нарушения» кидать на подвал.

Так, только в ночь с 24 по 25 марта 2018 года на подвале оказались 348 мирного человека, которые, якобы, нарушили «комендантский час».

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".

«С 24 по 25 марта провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город».

За нарушение комендантского часа было задержано 348 человек», — сообщают сепаратистские СМИ.



Теги: Донбасс, сепаратисты, комендантский час, ДНР, ЛНР, боевики, нарушения
 
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