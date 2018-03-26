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За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось
За время АТО на Донбассе Трехсторонняя контактная группа 12 раз договаривалась о перемирии. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, сообщает Восточный фарватер.
«По инициативе украинской стороны ТКГ договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе с 30 марта. Это не в первый раз, когда стороны соглашаются прекратить огонь, в течение войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых. Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшение обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения… Важно, чтобы все лидеры нормандского формата публично высказались в поддержку полной и безоговорочной тишины в Донбассе», — резюмировала Геращенко.
Теги: Украина, Донбасс, перемирие, объявление
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