Захарченко «дал отмашку»: в «ДНР» повысят лимит на продажу симкарт «Феникс»

26.03.2018 12:42

В ОРДО вместо двух симкарт в одни руки «оккупационная власть» разрешили местным жителям покупать до 5 стартовых пакетов, пишет ДонПресс.

«Министерство связи ДНР» сообщает, что данные изменения вступят в силу с 1 апреля. Еще через месяц главари боевиков обещают снять ограничения на продажу симкарт.

Как сообщалось ранее, с 29 января в «ДНР» ввели ограничения на продажу местного оператора «Феникс».