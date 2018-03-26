Жители "ДНР" возмущены указом Захарченко для Донбасса: серьезный запрет в отношении Украины получил разъяснение

26.03.2018 14:37

Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых поправках в одиозный указ главаря "ДНР" Александра Захарченко, который ранее ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию.

Возмутивший местное население указ откорректировали, введя в него исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, передает dialog.ua.

Подписанный в январе указ Захарченко ввел запретительные меры на выезд бюджетников и спровоцировал волну недовольства жителей Донбасса. При этом теперь начальник может "позволить" своему подчиненному отправиться в Украину, однако недовольные люди пишут о продолжении политики превращения жителей "ДНР" в крепостных.

Ранее социальные сети писали о жалобах жителей Донецка, которых указ Захарченко возмутил и расстроил.