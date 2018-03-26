Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"

26.03.2018 07:13

"Амстор" до оккупации Донбасса в буквальном смысле кишел людьми. После того как террористы его "отжали", они так и не смогли на полную запустить популярный ранее среди жителей Донецка торговый комплекс. Дончане уверены, что "Амстор" ждет печальная судьба: он в скором времени будет закрыт, поскольку вообще непосещаем людьми, передает "Диалог.UA".

В соцсетях жители Донецка признаются, что нынешнее состояние "Амстора" – это очень больное и жалкое зрелище: террористы ТЦ окончательно "довели до ручки". Торговый центр на многих производит тяжелое и гнетущее впечатление. Так, как раньше, дончане уже не могут покупать все то, что сегодня предлагает этот комплекс. Да и положа руку на сердце, как признаются жители Донецка, качество и ассортимент предлагаемого в "Амсторе" товара оставляет желать лучшего.

В соцстетях участники обсуждений рассказывают, что многие арендаторы торговых площадей отсюда съехали, в "Амсторе" почти нет вечером людей, а жалкий товар продается по "нехилым" ценам. "Унылое зрелище", " Не будет у таких больших магазинов покупателей. Сейчас все в основном покупают или на рынке, или возле дома", - пишут дончане.

Кроме того, жители Донецка констатируют, покупательская способность в "ДНР" настолько низкая, что доходов людей сегодня не хватает на приобретение даже элементарных вещей. "Я не была в Донецке с осени 2014 года. Тогда был ужас, но сейчас тут просто мрак. Много вооруженных упырей по улицам, город депрессивный, от былого Донецка не осталось и следа. "Амстор" и другие центры реально убиты. Ассортимента ноль, но цены потолочные.

Орковласть реально думает, что нищий Донецк будет такое покупать?" "Да все это можно было предугадать еще три года назад. Люди нищие, доведенные до ручки. Они не то, что в "Амстор" сходить не могут, не всегда на рынок прийти есть деньги", "К сожалению, пока раша не оставит Донбасс в покое, таких амсторов по всему востоку Украины будет много. Это факт, а раньше Донецк имел все шансы стал реальным европейским городом..." - пишут в соцсетях пользователи.