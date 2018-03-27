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Архив - Донецкая область

Боевики подписали очередное перемирие

27.03.2018 12:52
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Боевики подписали очередное перемирие

С 30 марта 2018 года на оккупированном Донбассе должно наступить очередное перемирие. Об этом договорилась трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донбассе, передают "Ведомости Донбасса".

«Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.», — сообщают на сепаратистских сайтах.



Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, боевики, боевые действия, Минские договоренности
 
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