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Горячая точка под Мариуполем: Руины, козы, война и кресты
Село Водяное – одна из самых горячих точек фронта под Мариуполем (Донецкая обл.). Большинство домов в селе разрушено артобстрелами и боями предыдущих лет, пишут Донецкие новости.
Сейчас село полностью под контролем украинской армии, но до первых позиций противника всего 700 метров от крайних домов. Позиционные бои здесь длятся ежедневно, усиливаются в ночное время. Везде по селу лежат гильзы, остатки от боеприпасов и осколки мин и снарядов.
Автор фото Андрей Дубчак отмечает, что около 50% домов в селе разрушено обстрелами до состояния «проще новый построить».
В селе живет 7 семей (всего 10 человек), занимаются сельским хозяйством, выращивают скот, в основном – коз. Им помогают украинские военные.
Один из местных жителей – Николай Иванович. Мужчине 71 год. Его дом разбило снарядами. Живет с женой в доме дочери, которая после начала боевых действий переехала с детьми в Мариуполь на съемную квартиру. Основное занятие мужчины – выращивание коз. Их у него сейчас около 30. Молоко продает украинским военным или меняет на продукты, делает сыр. В планах – сдавать молоко на молокозавод в Мариуполь, до которого отсюда 13 км, но из-за плохих дорог это пока только мечты.
Другую жительницу военные называют «Краля», но это не только ее «позывной», это и настоящая фамилия – Зоя Краля. Муж и сын женщины умерли, живет она в селе одна. После начала боевых действий еще одна ее дочь и четыре внучки выехали в Россию. Периодически посещает их в Нижнем Новгороде. Имеет огород и выращивает коз, свиней, уток, кур. Помогают ей украинские военные и «Красный Крест». Государство, по ее словам, не помогает никак.
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, Водяное
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