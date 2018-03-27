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Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
В оккупированном Донецке продолжают обсуждать смену "власти". Причиной тому победа Путина на выборах президента РФ и запрос на резкое светлое будущее.
Об этом пишет Telegram-канал Донецкий Абориген.
По информации источника, больше всего "фантазирует" на этот счет Дмитрий Трапезников, который является заместителем "председателя совета министров ДНР":
"Аппаратная власть и фактически, через подачу на верх резюме, кадровые назначения кружат голову. От того и возникла уверенность что в случае отстранения от занимаемой должности Захарченко и без активных изменений повестки, он как первый заместитель автоматически станет на его место. Вхож во все московские кабинеты, успел выслужиться уже многим во внутренней политике", - отмечает источник.
Вторым "внутри действущей стаи" претендентом на назначение "руководителем" является Денис Пушилин.
"У него ставка более тонкая, но от того не менее рабочая, он проект группы лиц в конторе, и вся ставка делается на амбиции группы и на знание ими всех подковёрных течений и привычек руководителей (презентовать свой проэкт вовремя и в нужном месте). Напомню Денис очень ответственный и исполнительный, подтверждением может служить его речь и выступления, без начитки и подготовки абсолютно не способен что-то внятное сказать. Анализ его последних действий наталкивает на действительно существующий вариант перемен правящей группы. Причина - продажа им мест для участия в неком спортивном мероприятии на юге России, где по его словам можно будет приблизиться к ВВП и попасть в группу "согласованных и неприкосновенных". Зная структуру МММ может быть и очередной развод на деньги, но дыму без огня не бывает, чтоб развести на деньги надо хоть частично, но говорить правду", - сказано в сообщении.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, власть, ДНР, Захарченко
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