Наев сообщил, что имеет дедлайн по подготовке операции Объединенных сил на Донбассе

27.03.2018 09:13

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что у него есть дедлайн по подготовке операции на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "5 каналу", которое выпустили в эфир 26 марта, передает gordonua.com.

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку операции Объединенных сил, сделать доклад начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – пояснил Наев.

Он добавил, что "не хотел бы озвучивать широкой общественности" конкретные временные рамки, но заверил – "они не будут продолжительными".

16 марта президент Петр Порошенко назначил 47-летнего Наева командующим ОС. При этом антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию

Объединенных сил. Главное отличие – смена подчиненности украинских Вооруженных сил в регионе.

Уроженец Могилева-Подольского Винницкой области Наев получил военное образование в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 2014-го по 2017-й руководил группировками украинских военных подразделений на востоке и юге страны. В начале 2018 года стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.