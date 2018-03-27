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Архив - Донецкая область

Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению

27.03.2018 16:32
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Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.
"Нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон. Только за минувшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям возле населенного пункта Станица Луганская. Об этом случае украинская сторона СЦКК уведомила наблюдателей СММ ОБСЕ.
Отмечается, что подразделения ВСУ четко придерживаются минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны боевиков.



Теги: Донбасс, обострение, АТО
 
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