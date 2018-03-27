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Архив - Донецкая область

"Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри

27.03.2018 18:36
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"Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри

Российские власти за 4 последних годы войны перепробовали сразу несколько методов осуществления государственного переворота в Украине, включая приход к власти пророссийских сил, федерализацию, русскую автономия, однако все они провалились.

Об этом заявил участвовавший в слете российских боевиков "ДНР" в подмосковье Андрей Пинчук, ранее возглавлявший "министерство государственной безопасности" "ДНР", передает dialog.ua.

Пинчук заявил, что у российских властей остался единственный способ воздействия на Украину - военные действия. В комментарии одному из СМИ сепаратистов, подконтрольному России, Пинчук заявил, что приоритетный вариант российских властей включал невоенные способы свержения действующей власти в Украине, однако каждый из них на протяжении 4 последних лет отваливался один за другим.

По мнению главаря российских террористов, у оккупантов на Донбассе остался единственный способ воздействия на Украину - и это война.



Теги: Украина, Донбасс, переворот, Киев, война, Российская Федерация, ДНР, террористы
 
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