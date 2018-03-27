Пономарь: Россия может устраивать контролированные обострения на Донбассе, но большой войны на будет

27.03.2018 10:23

Украинский политолог и популярный блогер Олег Пономарь прокомментировал ситуацию вокруг обострения отношений России с Западом и какие последствия это может иметь для Украины. Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

«О "большой войне". После начала (а это еще не конец) введения общезападного санкционного пакета Скрипаль по СМИ и соцсетям пойдет волна "Будет третья мировая", "Будет наступление РФ на Донбассе" и тд.Разгонять эту волну будут ольгинские боты, российские "военные эксперты", росс. политики. Также в этом будут традиционно участвовать укр. "военные эксперты", блоггеры, "аналитики" и тд.

Ровно те же самые, которые уже 4 года прогнозируют масштабное наступление РФ на Донбассе каждые два месяца..

Ровно те же самые, которые прогнозировали сухопутный коридор в 2014-2015 гг. Ровно те же самые, которые в прошлом году прогнозировали вторжение РФ в Украину из Беларуси либо (на худой конец) аншлюс Беларуси РФ во время учений "Запад-17" и тд.

Эти же боты и "эксперты", кстати, до вчера говорили, что Запад слаб, прогнулся под Путина и тд.

Несколько моих мыслей - почему я на 1000% уверен, что войны не будет.

1. У РФ нет ни экономических ни военных ресурсов на войну против всего мира. Экономика РФ - 1,5-2% от мировой экономики. Военный бюджет Запада на этот год - около триллиона долл.

2. У РФ нет союзников в мире. Абсолютный 0.Китай - точно не союзник. Иран ведет свою сложную игру с США. Сирия и КНДР - не союзники, а жалкие микроскопические клоны РФ. В плане геополитики - 0. А без союзников против НАТО не пойдешь.

3. Военный потенциал РФ.Ноль. Советский металлолом, которым в мире уже лет 20 не воюют. Ядерный арсенал - старый, ржавый, с просроченными сроками регламентного обслуживания. Половина не взлетит, вторая половина будет уничтожена западным ПВО с огромным запасом.

4. У РФ были уже прекрасные поводы начать войну против НАТО. После сбитого Турцией СУ, например. Или после уничтожения ЧВК РФ американцами в Сирии и тд.РФ не нужно побеждать Запад. РФ нужна только Украина.

5. Украина. РФ не возьмет Украину даже до Днепра, не потеряв несколько сот тыс. солдат. Особенно после того, как США, Канада и др. страны одобрили поставки летального оружия ВСУ.РФ никогда не пойдет на такое в центре Европы, учитывая, что все деньги верхушки РФ - на Западе. Учитывая, что у Запада еще есть неиспользованные тузы - СВИФТ, нефтяное эмбарго и тд. И так далее.

РФ может устраивать контролированные обострения на Донбассе (имитируя большую войну). Но они это и так делают перед каждой встречей с Волкером, чтобы было что предложить к торгу.РФ сделала всю ставку на свержение прозападной власти в Украине руками украинцев с помощью своих агентов и технологий спецслужб. Вот где опасность.

6. РФ любит только силу. Чем сильнее и решительнее Запад, чем больше санкций, чем больше помощи Украине, - тем меньше вероятность войны. Традиционные шантаж, блеф и террор всё меньше работают (не работают).

Так что мой прогноз - очень благоприятный.Украина станет членом НАТО и ЕС. Мы уже ушли», - резюмирует Пономарь.