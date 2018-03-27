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Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
Сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает 62.ua.
На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, 27 марта, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорск» - 0/50; «Марьинка» - 10/50; «Новотроицкое» - 0/40; «Гнутово» - 20/30.
В общем через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
«Майорск» - 9400 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» - 9410 человек и 1670 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7235 человек и 1325 транспортных средств;
«Гнутово» - 3990 человек и 990 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9410 человек.
За прошедшие сутки в контрольных пунктах въезда-выезда «Майорск» и «Марьинка» пограничники Краматорского отряда при осуществлении мер контроля среди личных вещей гражданина обнаружили лекарственные средства и зубные импланты стоимостью 58,4 тысячи гривен, а в багажном отделении автомобиля «Nissan» нашли комплектующие к компьютеру и пищевые добавки на общую сумму 30 000 гривен. Обнаруженный товар передан сотрудникам Национальной полиции.
На КПВВ «Марьинка» военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями ГФС при осмотре автомобиля «Volkswagen» украинской регистрации, который ехал на выезд в на оккупированную территорию в салоне обнаружили регистрационные номера на транспортное средство, выданные в так называемой ДНР. Гражданина и номера передали сотрудникам Национальной полиции.
Кроме того, на КРП «Марьинка» пограничники задокументировали один случай предложения взятки для внеочередного оформления. Относительно правонарушителя в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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