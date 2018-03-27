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Архив - Донецкая область

СМИ показало, как живут в прифронтовом селе Водяное

27.03.2018 15:12
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СМИ показало, как живут в прифронтовом селе Водяное

«Радио Свобода» опубликовала фоторепортаж из прифронтового села Водяное под Мариуполем. Большинство домов в селе разрушено артобстрелами и боями предыдущих лет.

Сейчас Водяное полностью под контролем украинских военных, но к первым позициям группировки «ДНР» – 700 метров от крайних домов.

Позиционные бои здесь продолжаются ежедневно, усиливаются в ночное время.

По информации издания, боевики часто бьют по селу и по позициям украинских военных с БМП-1, СПГ, минометов и стрелкового оружия. «Работают» вражеские снайперы.

В селе живет семь семей (всего 10 человек), которые занимаются сельским хозяйством, выращивают скот, в основном коз.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Водяное
 
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