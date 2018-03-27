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В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone
27.03.2018 20:49
Ежедневные поездки в места, где ловит сеть мобильного оператора Vodafone-Украина продолжают организовываться на оккупированной Донетчине, сообщает Трибун.
Как пишет на своей странице в Facebook Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, сложно удержаться и не поделиться новостями с печатных изданий "государства" морячка Захарченко.
"Действительно, эта "страна" создана больным человеком", - пишет Аброськин.
По его словам, главной новостью в этом информационном мусоре является отсутствие в ОРДО мобильной связи и организация мобильных туров по местам, где пробивается сигнал Vodafone.
Стоимость такого "тура" от 200 до 250 рублей РФ.
Теги: Донецк, Донбасс, поездка, Vodafone
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