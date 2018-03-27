В Донецке боевиков «МВД ДНР» перевели в состояние повышенной боевой готовности

27.03.2018 12:13

В Донецке подразделения «быстрого реагирования» «МВД ДНР» переведены на казарменный режим и находятся в повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Причина проведения данных мероприятий на этот момент неизвестна.