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В Киеве рассказали, когда закончится АТО
Антитеррористическая операция продолжится до тех пор, пока Порошенко не объявит о начале операции Объединенных сил. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил (ОС) Сергей Наев, передает dialog.ua.
Он рассказал, что пока президент Украины Петр Порошенко не подпишет указ о начале операции Объединенных сил, то АТО будет действовать на востоке страны. Операция ОС начнется после того, как все будет спланировано и руководители операции осуществят определенные меры.
Наев добавил, что ему уже известны сроки, в которые он должен завершить подготовку и предоставить доклад о своей работе начальнику Генштаба и президенту Порошенко.
Командующий ОС заявил, что пока не может называть конкретных дат. Боевики "Л/ДНР" заявляют о готовности наступления на позиции украинской армии и угрожают не только завершить войну на Донбассе силовым способом, но и ликвидировать Украину "как государство в целом".
Теги: Донбасс, Киев, война, Генштаб, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, Порошенко
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