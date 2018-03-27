В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле

27.03.2018 21:07

Возобновление связи мобильного оператора Vodafone на неподконтрольной территории Донецкой области может произойти после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 4 апреля. Об этом рассказал представитель Vodafone Олег Проживальский.

Он отметил, что компания поставила условие представителям «ДНР».

«Мы поставили условие: «Если будете дадьше с нами играться, мы просто демонтируем все оборудование, которое работало на донецком направлении, и используем его на других направлениях», – заявил он в ходе круглого стола «Отсутствие мобильной связи с Донбассом: последствия для реинтеграции?», который организовал «Донецкий институт информации».

По словам представителя Vodafone, позиция «ДНР» на последних переговорах в Минске изменилась.

«Мы договорились, что подготовим группу специалистов, которые заедут на ту территорию, проведут ревизию оборудования и попробуют его возобновить», – сказал Проживальский.

Также он выразил мнение, что все эти два месяца со времени исчезновения связи «ДНР» хотела локализировать и использовать в своих целях оборудование, однако ей этого не удалось. «Думаю, это одна из причин, почему они поменяли свою позицию», – добавил он.

Проживальский подчеркнул, что ремонтные бригады Vodafone поедут на неподконтрольную территорию только в сопровождении представителей миссии ОБСЕ.

Связь Vodafone на неподконтрольной властям территории Донецкой области пропала 11 января из-за обрыва оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка.

Источник Восстановление Донбасса