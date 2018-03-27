Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк

27.03.2018 21:33

Украинский мобильный оператор планирует улучшить качество связи для абонентов на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Об этом заявил представитель Vodafone Олег Проживальский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«На последней встрече в Минске с луганской стороной договорились о том, что около 8 тонн оборудования подготовили для завоза на ту территорию», – сказал Проживальский в ходе круглого стола в Киеве, который организовал «Донецкий институт информации».

Он отметил, что Vodafone требует, чтобы завоз оборудования проходил при сопровождении наблюдателей ОБСЕ.

«Непосредственно между луганской частью и подконтрольной Украине территорией нет переезда, чтобы тяжелые машины могли проехать. Там есть только пешеходный переход. Поэтому нужно вести это оборудование через неподконтрольную территорию Донецкой области», – добавил Проживальский.

Представитель оператора выразил уверенность, что украинские власти поддержат эту инициативу.

«Это не считается какой-то помощью сепаратистским органам. Это гуманитарная помощь людям, которые остались на той территории», – подчеркнул он.

Проживальский добавил, что покрытие и качество связи в Луганской области уменьшилось почти на 50%.