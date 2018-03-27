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«Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста
В украинской разведке сообщает, что российское оккупационное командование наращивает боеспособность соединений и частей так называемых «армейских корпусов», увеличивая их численность путем принятия на военную службу лиц с криминальным прошлым, передает donpress.com.
В ГУР МОУ отмечают: «В частности, отныне разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российское оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению «боевых задач».
В то же время, молодежь призывного возраста временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает массово уклоняться от т.н. службы в соединениях и частях оккупантов. В связи с этим т.н. «Военные комиссариаты» псевдореспублик активизировали проведение мероприятий по розыску и усиление контроля выезда призывников за пределы населенных пунктов, в которых они проживают».
Теги: Россия, Донбасс, армия, оккупация, ГРУ, ОРДЛО, призывники
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