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Архив - Донецкая область

За неделю оккупационная группировка на Донбассе получила из России 1800 тонн ГСМ

27.03.2018 14:30
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За неделю оккупационная группировка на Донбассе получила из России 1800 тонн ГСМ

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 20 по 26 марта с территории России было доставлено около 1 000 тонн ГСМ на ж/д. ст. Иловайск и около 800 тонн ГСМ на ж/д. ст. Красная Могила.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, смазка, Тымчук, горючее
 
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