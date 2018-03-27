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За сутки российско-оккупационные 47 раз нарушили перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.
В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорным пунктам в Водяное.
Также агрессор применил гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово. Сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.
На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов противник обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.
В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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