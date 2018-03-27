Жители Донецка сообщают о взрывах

27.03.2018 14:11

Сегодня, 27 марта, жители Донецка и Макеевки сообщают в социальных сетях, что слышат сильные взрывы и выстрелы, идут взрывные волны, передает dnews.dn.ua.

Они полагают, что идут боевые действия на западе и северо-западе Донецка.

Татьяна: «Ботсад.5 минут назад несколько мощных бахов. Направление не понятно»;

Вита: «Точно – Путиловка гремит

Виталий; «ЯБП, минометы»;

Анна: «Машзавод – издалека с севера раскаты, точнее не скажу, далеко»;

Krachentsov: «Донецьк ОРДО. 12:47 та 13:05. Київський р-н. Добряче гупнуло, приблизно на заході півночі»;

AndrejKCd: «Кажуть чотири + один вибух»;

Нochu dodomu: «12.15 Макеевка-Зеленый слушаю ух ты. Макеевка Объединенный слушаем очень мощно»;

Нochu dodomu: «12.50 Донецк Шахтерская площадь. Тяжелый разрыв только что, СЗ. Донецк. Волна по окнам».

При этом представители «ДНР» заявили, что ВСУ открыли огонь по Саханке в Новоазовском районе. «В 12:30 ВСУ открыли минометный огонь по направлению Широкино – Саханка, выпущено 12 мин калибра 120 мм», – говорится в сообщении.