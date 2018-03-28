Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв

28.03.2018 10:40

Вчера жители временно оккупированного Донецка сообщали о сильнейших обстрелах, которые длились в городе без перерыва вот уже несколько часов. Об этом дончане писалит в социальных сетях.

По их словам, основные обстрелы активизировались после 15:00. В 19:00 они стали еще сильнее, и сейчас особенно «громко» на западном и северном направлениях.

Также около 2 часов назад город потряс достаточно мощный взрыв — сильнее всего он был слышен на северном направлении.

Приводим основные комментарии дончан по ситуации в городе.

19.34. Донецк. Шахта Панфиловская — слушаем и слышим…».

«ЖД. Начинаем шуметь. Опять с Панфиловской лупят».

«19.40. Донецк. Магистральный. Минут 10 назад полпакета „Града“ с запада. Куда, не понятно. А сейчас 2 баха, похоже на танк».

«Донецк. 19−40. Октябрьский бахи, громко».

«19:40. На півночі Донецька війна».

«19.49. Донецк. И снова Петровка слушает».

«19.55. Донецк. Гупнуло хорошо, подпрыгнул на Ветке».

«20.00. Трудовские. Огонь по направлению Марьинка из РПГ — уже 12 гранат выпустили».

«Гвардейка слышит ЯБП, 20.15».

«Донецк. Северная сторона грохочет тыжелым. 20−15».

«Донецк 19−40 Октябрьский бахи, громко».

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com