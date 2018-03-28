Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс

28.03.2018 09:48

Главарь «ДНР» Александр Захарченко в ходе проведения «прямой линии с народом Донбасса» рассказал, почему Америка пытается захватить Донбасс.

Так, он отметил: «Основная причина, по которой нас пытается захватить Америка — это не наш уголь, а наши женщины, они настолько красивы, что сводят с ума американцев. Поэтому нашим мужчинам приходится вас защищать, а уголь — это попутно».

Также, он добавил: «Мы сейчас опускаем Украину в целом, берем Вашингтон. Единственное желание Америки — это создать очаг напряженности на территории Российской Федерации. Они через нашу землю, через наш Донбасс пытаются влиять на те процессы, которые сейчас происходят в России».

Источник: https://donpress.com