Последние новости раздела
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв10:40
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ07:45
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс
28.03.2018 09:48
Главарь «ДНР» Александр Захарченко в ходе проведения «прямой линии с народом Донбасса» рассказал, почему Америка пытается захватить Донбасс.
Так, он отметил: «Основная причина, по которой нас пытается захватить Америка — это не наш уголь, а наши женщины, они настолько красивы, что сводят с ума американцев. Поэтому нашим мужчинам приходится вас защищать, а уголь — это попутно».
Также, он добавил: «Мы сейчас опускаем Украину в целом, берем Вашингтон. Единственное желание Америки — это создать очаг напряженности на территории Российской Федерации. Они через нашу землю, через наш Донбасс пытаются влиять на те процессы, которые сейчас происходят в России».
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"
- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита
- Судьбу оккупированного Донбасса за спиной Украины уже решили США и Россия - журналист
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв10:40
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ07:45
- "Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"07:25
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Украинская певица Джамала вчера родила12:48
- Apple представила "школьный" iPad12:40
- В лесах и зеленых зонах стартует «сезон тишины»12:32
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО12:00
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Украина пробилась на Евро-2018 (U-19)11:25
- Похороны в Кемерово: на церемонию прощания пришли сотни человек11:16
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России