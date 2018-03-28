Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем

28.03.2018 12:15

На КПВВ в Новотроицком спровоцировано массовое скопление автомобилей перед закрытием пропускного пункта, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко. Она уточнила, что вчера вечером, в 18:29, с неподконтрольной территории к контрольному пункту «Березовое-2» резко прибыло более 30 автомобилей, позже их количество достигло более 50. Чтобы не подвергать людей опасности и не оставлять их на ночь в «серой зоне», работа контрольного поста «Березовое-2» и КПВВ «Новотроицкое» была продлена. Все граждане оформлены и проехали на подконтрольную территорию.